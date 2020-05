Lunedì riaprono aree gioco per bimbi, parchi divertimento, zoo. L'1 giugno i centri estivi

Da lunedì 25 maggio ripartono in Veneto altre attività economiche e sociali. Saranno riaperte le aree giochi per bambini, comprese le giostrine nei centri commerciali e nelle strutture ricettive, i grandi luna park e parchi divertimento anche acquatici, centri sociali e culturali, così come tutti i corsi di formazione che non possono essere effettuati in modalità di smart working. L'annuncio è stato dato questa mattina da Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Nel pomeriggio il governatore apporrà la firma alla nuova ordinanza, non prima del responso dei tecnici su alcune questioni di natura giuridica.

Centri estivi dall'1 giugno

Per le attività rivolte a bambini e ragazzi, nella fascia 0-17 anni, la ripartenza è invece prevista per la settimana successiva, lunedì 1 giugno. Ci sarà da attendere quindi ancora una settimana per i centri estivi, per permettere di erogare i servizi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Il governatore ha comunque messo le mani avanti, per evitare di creare malumori nei cittadini. «Questo non significa che da lunedì ripartiranno tutte le attività, - ha sottolineato Zaia - specie quelle che avranno bisogno di mettere a punto tutta una serie di interventi strutturali e sanificazione. Sarà cura quindi delle amministrazioni comunali o delle società fissare una data di apertura. Quello che facciamo noi, è dare il via libera».

