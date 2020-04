Nuova ordinanza di Zaia: via libera a spostamenti individuali in tutto il territorio comunale

Una nuova ordinanza firmata dal presidente della regione Luca Zaia, in risposta all'ultimo dpcm del presidente del consiglio Giuseppe Conte. È stata annunciata oggi dallo stesso governatore, nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il presidente veneto ha ripetuto a più riprese di non voler entrare in polemica con il governo, ma questa nuova ordinanza preparata a tempo di record è una conferma della sua posizione: bisogna essere prudenti, ma bisogna ripartire più in fretta.

Cosa dice il nuovo decreto firmato da Zaia

Il primo punto della nuova ordinanza regionale riguarda gli spostamenti individuali: tutte le persone potranno muoversi, individualmente, in tutto il territorio comunale per fare attività fisica, sgranchirsi le gambe, passeggiare in bicicletta. Resta l'obbligo di evitare in ogni modo assembramenti e mantenere 1 metro di distanza tra le persone. Questo provvedimento entrerà in vigore dalle 18 di oggi, lunedì 27 aprile. Dalle 6 di domani, martedì 28 aprile, inoltre, i residenti potranno recarsi nelle seconde case o imbarcazioni all'interno del territorio regionale per riparazioni e manutenzioni del caso. Sarà ammesso anche l'acquisto di cibo per asporto a bordo veicolo (come il McDrive, per intendersi). Restano sempre e comunque gli obblighi di indossare la mascherina e i guanti (o comunque avere le mani igienizzate) e mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro).

«Penso che ieri sera sia stata una brutta serata. - ha detto Zaia - Con i colleghi presidenti speravamo ci fosse un approccio un po' differente. Ci vuole senso di responsabilità e obiettività nel valutare quello che sta accadendo». Il governatore ha ribadito più volte il concetto nel corso del punto stampa: la battaglia con il virus non è finita, ma bisogna comunque ripartire. Quello che ha sottolineato è la necessità di trovare un equilibrio: «È giusto condividere la sfida con i cittadini, - ha detto - perché sono due mesi di quarantena. Ci sono molti che non escono di casa da tempo, penso a ragazzi e anziani. Penso anche a tutti coloro che non possono permettersi un dibattito con le forze dell'ordine e contestare eventuali sanzioni. I dati epidemiologici ci dicono che il virus continua ad esserci ed è innegabile la fase di convivenza. È anche vero, però, che serve un approccio più razionale. Penso che si debba capire che il sacrificio lo si può fare, ma non protrarlo in questa maniera».

«Si deve e si può fare di più»

Il governatore ha detto che si poteva e si doveva fare qualcosa in più. È partito da un dato noto ormai da tempo: il personale sanitario in Veneto, quello in costante contatto con i malati, si è infettato per l'1,3% del totale. L'utilizzo di mascherine e guanti, la distanza sociale, secondo il governatore, sono dei parametri necessari e sufficienti per riaprire. «Non dico che il comitato scientifico non abbia ragione. - ha aggiunto Zaia - Però servono equilibrio e sostenibilità. Non possiamo diventare un grande laboratorio, dobbiamo anche riprendere a vivere. Si deve e può fare uno sforzo in più».