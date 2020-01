Una rotatoria per risolvere il problema delle code a Bibione

Una nuova rotatoria andrà a risolvere il problema delle code da e verso Bibione. A ciò si aggiunge la riasfaltatura del manto stradale da Fossalta di Portogruaro a San Michele al Tagliamento, sulla trafficata strada regionale 14. È stato un incontro decisivo per le sorti della viabilità sanmichelina e del litorale quello di ieri nella sede dell'Anas di Mestre tra il sindaco Pasqualino Codognotto e i dirigenti di Anas.

Rotatoria per snellire il traffico verso Bibione

Nel corso della riunione è stato illustrato uno studio di fattibilità relativo alla nuova rotatoria tra la SR 14 e la Provinciale 74 per Bibione, che sarà pronto agli inizi di febbraio, elaborato dall’ingegner Massimiliano Demasi. Inizieranno da subito i rilievi per individuare i punti critici e una nuova viabilità che collegherà anche il centro commerciale "La Quercia". L’opera è interamente finanziata dall’Anas sarà realizzata per l’estate 2021.

Rifacimento manto stradale

Entro quest’estate, invece, sarà rifatto il manto stradale all’interno del territorio di San Michele al Tagliamento fino a Fossalta di Portogruaro, una buona notizia per le centinaia di automobilisti che quotidianamente percorrono questo importante tratto di strada che collega Portogruaro a Latisana. «Esprimo forte soddisfazione per questo risultato che di fatto toglierebbe l’ultimo snodo viabilistico dove si formano lunghe code».