Nuovi uffici per la polizia stradale. Nel 2019 oltre 400 multe per l'uso del cellulare alla guida

Quasi cinquanta multe al mese, più di una al giorno, per un totale di 416 dall'inizio dell'anno. E' il numero di sanzioni inflitte dalla polizia stradale agli automobilisti pizzicati alla guida con il cellulare. Queste oltre 400, fanno parte delle 10.404 contravvenzioni elevate nei primi nove mesi del 2019, di cui 526 comminate per il mancato uso delle cinture di sicurezza. I dati emergono a due giorni dall'inaugurazione dei nuovi uffici della polizia stradale di Mestre, in via Ca' Rossa, che sono stati ristrutturati.

L'inaugurazione

I lavori, finanziati dalla concessionaria autostradale Cav, dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto, hanno interessato l'intero fabbricato. Mercoledì alle 11.30 sarà inaugurata la nuova sede e durante la cerimonia verrà ricordato l’agente scelto Giovanni Menegazzi, caduto nell’adempimento del dovere a soli 28 anni, mentre si accingeva a raggiungere il luogo di un incidente per portare soccorso. Verrà quindi scoperta una lapide commemorativa collocata nel giardino della sezione. Alla cerimonia parteciperanno due classi della scuola primaria Diego Valeri di Mestre che svolgeranno attività sulla sicurezza stradale e un gruppo di ragazzi dell’Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone Disabili Intellettive e/o Relazionali) con l’aiuto dei quali verranno messe a dimora delle piante a ricordo della giornata. Gli uffici, vista l'inaugurazione, mercoledì riceveranno il pubblico solo dalle 15 alle 17.

Patenti ritirate, denunce e arresti

La sezione della polstrada di Venezia nel 2019 ha impiegato 3.630 pattuglie che hanno sorpreso 127 persone alla guida sotto l'effetto dell'alcol. Sono state ritirate in nove mesi 314 patenti e 468 carte di circolazione. Da gennaio a settembre sono state arrestate 9 persone e 27 sono quelle denunciate.