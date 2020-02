Nuova sede a Santa Maria Formosa per i No Grandi Navi

«Una casa, un punto dove ritrovarsi e riconoscersi»: una nuova sede per il Comitato No Grandi Navi, inaugurata oggi, domenica 9 febbraio, nel promo giorno festivo dedicato al Carnevale. Si trova in campo Santa Maria Formosa e all'interno avrà lo sportello lavoro e casa di Adl Cobas con Asc (Assemblea Sociale per la Casa) Venezia. I festeggiamenti sono partiti nel gazebo in fondamenta alle 17, con musica e intrattenimento. Fra i partecipanti anche il presidente della Municipalità Venezia Murano Burano, Giovanni Andrea Martini.

«Abbiamo vissuto momenti unici in otto anni di storia - si legge nel volantino di presentazione dell'evento - Grandi manifestazioni, assemblee cittadine numerose, palchi galleggianti, rive stracolme delle nostre bandiere. La nuova sede è un luogo di condivisione e un punto di riferimento per chi vorrà continuare a lottare riempendo piazze e canali per salvare Venezia dal modello si sfruttamento che sta uccidendo la residenzialità, l'ambiente e la vita. Crediamo che tutto ciò meriti una casa, un progetto quotidiano e propositivo che sappia parlare a questa città ogni giorno. Vogliamo offrire uno spazio di aggregazione sociale e politica anche a studentesse e studenti delle scuole e dell'Università che si battono per un modello di città diverso».