In arrivo altri 2 milioni di mascherine da Grafica Veneta

«Il momento è difficile. Per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare un rifornimento di altre 2 milioni di mascherine». L'annuncio è arrivato dal presidente di Grafica Veneta Franceschi, nel corso del punto stampa odierno del governatore del Veneto Luca Zaia nella sede della protezione civile di Marghera.

Altri 2 milioni di mascherine

Dopo il primo stock di 2 milioni di mascherine che nel corso della settimana sono state distribuite (e continuano ad esserlo) in tutti i comuni della regione, nei prossimi giorni dovrebbero esserne pronte altrettante, distribuite sempre a titolo gratuito. «Quando abbiamo visto persone che lavorano anche 18 ore al giorno negli ospedali e non mollano mai, ci è sembrato dovuto dare un ulteriore supporto al nostro territorio. Non ci interessa produrre mascherine - ha rimarcato - ma dispositivi di protezione individuali. Ci auguriamo che tutta questa situazione possa finire presto, per tornare a stampare libri».