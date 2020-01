Memoria, a Venezia 12 nuove pietre d'inciampo

In occasione del giorno della memoria 2020, domani dalle 9.30 si svolgerà la cerimonia della posa di dodici pietre d’inciampo a Venezia, in memoria dei cittadini e cittadine deportate nei campi di sterminio nazisti. Interverranno la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e i rappresentanti di tutte le realtà che hanno concorso a organizzare la cerimonia.

Dodici nuove pietre d'inciampo a Venezia

Si inizierà alle 9.30 in Calle Larga XXII Marzo 2313, nel sestiere di San Marco, per poi proseguire ai civici 5117 e 6222 di Castello e ai civici 6042, 3826, 1600, 2874 di Cannaregio. Saranno deposte le pietre d’inciampo in memoria di Gilda Jesurum Foà, Vittorio, Amelia e Augusto Coen Porto, Jole e Marisa Jesurum, Eugenio Saraval, Pia Cesana Mariani e Leo Mariani, Ida e Ada Ancona e di Giuseppe Jona, medico e presidente della Comunità ebraica di Venezia morto suicida nel 1943 per non dover consegnare ai nazisti l’elenco dei cittadini ebrei rimasti in città.