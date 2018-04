Dopo i primi 3, ora tocca ad altri 5: "I lavori agli archi del ponte della Libertà continuano"

I lavori non si fermano, anzi quasi raddoppiano. Sarebbero questi gli intenti espressi dal provveditore regionale alle opere pubbliche, Roberto Linetti, che, durante un incontro con le associazioni interessate alla presentazione del Progetto europeo per la rigenerazione della laguna media, avrebbe dichiarato che, in continuità con i lavori intrapresi nel 2017 che hanno permesso di liberare 3 archi del ponte della Libertà di Venezia, ne saranno aperti altri 5. Parole che hanno soddisfatto la Consulta della laguna media, che da tempo si batte per rivitalizzare il tratto di laguna antistante la zona di San Giuliano, alle prese con grossi problemi di anossia.

Mirino puntato sull'isola di Campalto

"Sono nuovi passi in avanti - dichiarano i rappresentanti della Consulta - ma molto resta da fare. Servirà scavare un canale di servizio lungo il ponte, versante Tronchetto, per meglio far defluire la marea e consentire la navigazione a sud-ovest del Ponte, ormai preclusa da una secca diffusa. Da qualche tempo osserviamo che l’isola davanti a San Giuliano sta progressivamente allungandosi verso est, una lingua di terra parallela a quella già esistente sta emergendo con sempre maggior frequenza e l’isola prende la forma di un piccolo golf destinato a intercettare sedimi e alghe accelerando la tendenza all’interramento".

Il 5 maggio festa della laguna

Un fenomeno finito nel mirino del gruppo di lavoro, che ha già in programma nuovi rilievi per verificare l'entità del fenomeno e controllarne la crescita: "E' passato un anno dalla manifestazione delle cento barche - conclude la Consulta - ci eravamo dati un appuntamento e lo confermiamo. Sabato 5 maggio faremo festa, visti i risultati e l'attenzione con cui ci seguono le istituzioni. Appuntamento sull'isola di Campalto per un pic-nic e per lavori di pulizia e manutenzione".