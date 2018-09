Due nuovi autovelox in Romea, ancora pochi giorni e saranno operativi

Due nuovi autovelox in Romea, entreranno in funzione a partire dal 5 ottobre. Il primo dei due "occhi elettronici" è stato installato sul ponte translaguanre, non distante dal bivio per Chioggia in direzione Ravenna, il secondo, invece, è collocato in località Ca' Lino, in direzione Venezia. In entrambi i casi, il limite di velocità che dovranno rispettare i conducenti è di 90 chilometri orari.

Test in corso

Nei giorni che precedono la messa in opera dei due sistemi di rilevazione della velocità, è in corso la taratura degli apparecchi e la predisposizione della opportuna segnaletica che ne annuncia la presenza.