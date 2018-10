Forze fresche per i carabinieri del Veneto, 206 nuove leve: «Speriamo in 30-35 per Venezia»

Nuovi allievi dei carabinieri saranno destinati alla Legione del Veneto, in tutto 206, a partire da inizio novembre. La speranza di Claudio Lunardo, comandante provinciale dei carabinieri di Venezia, è che almeno 30-35 siano dirottati su Venezia. «Varrà per loro un vincolo della mobilità, - spiega Lunardo - per colmare i vuoti organici e per coprire le regioni del nord Italia. Daranno un primo grande contributo, e andranno ad affiancarsi ai colleghi più esperti che sono già qui».