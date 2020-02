Aumentano i casi positivi al coronavirus, 4 nel Miranese

Sono saliti a 17 i casi positivi al test coronavirus in Veneto, secondo il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, intervenuto in conferenza stampa sabato sera a seguito del consiglio straordinario dei ministri. Nel Miranese, scrive Ansa, si contano 4 casi: oltre al 67enne di Mira, altri 3 sarebbero medici e infermieri dell'ospedale.

Altre notizie: nessuna manifestazione sportiva avrà luogo domani, domenica, in Veneto e Lombardia. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Spadadora ha chiesto al presidente del Coni, Giovanni Malagò, «di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020». In Serie A, ad esempio, Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari non si giocheranno.

Il consiglio straordinario dei ministri ha adottato un decreto legge contenente «misure in materia di contenimento e gestione» di questa emergenza epidemiologica. Un'altra decisione importante riguarda le scuole di tutta l'Italia: la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha detto che predisporrà la sospensione di tutte le gite scolastiche, sia in Italia che all'estero.

Un messaggio è stato diffuso dal vicario generale del patriarcato di Venezia, Angelo Pagan: ai sacerdoti ha ricordato di attenersi alle usuali indicazioni igieniche già diffuse ed evitare contatti inutili, come potrebbe essere lo scambio della pace (che è facoltativo).