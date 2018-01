Forze fresche alla questura di Venezia: tre funzionari in più, potenziato anche Jesolo

Cinque nuovi funzionari assegnati alla questura di Venezia: al netto dei trasferimenti, da oggi la polizia lagunare vede le proprie file rinforzate con tre funzionari in più, personale già al lavoro per garantire la pubblica sicurezza. Una mossa che, secondo il questore Vito Danilo Gagliardi, dimostra l'attenzione del dipartimento e del capo della polizia per Venezia e provincia: "Solo alla questura sono arrivati due uomini in più di rispetto a quelli che se ne sono andati. Un altro funzionario è arrivato al compratimento della polizia postale e delle telecomunicazioni. Significa impegno ulteriore nel contrasto ai reati nel mondo digitale".

I cinque funzionari

Avvicendamenti e presentazioni si sono svolte lunedì mattina nella sala "Antonino Copia" della questura: Leonardo Petrucci, toscano di 47 anni, proviene da Verona ed è assegnato a Portogruaro; Rosario Gagliardi, campano di 37 anni, proveniente da La Spezia, sarà a capo del commissariato di Chioggia; Michele Fioretto, proveniente da Rovigo, è ora in forze alla polizia postale; quindi Valeria Ammendola, campana, e Maria Lucia Lombardo, siciliana, entrambe 29enni e preparate in materia giuridica. Particolarmente delicato il ruolo del nuovo dirigente a Chioggia: "È un commissariato importante - riferisce il questore - Non solo per la costa e le località turistiche, ma anche perché ha la giurisdizione su Cona, che va seguita con attenzione". Trasferimento "di peso" anche a Jesolo, dove approda il questore aggiunto Marco Fabro, proveninente da Portogruaro: "Ho voluto una serie di ricambi a Jesolo - commenta il questore - A conclusione di questi c'è il trasferimento di un funzionario di grande esperienza e abilità".

Il vice questore aggiunto Leonardo Petrucci è nato a Prato 47 anni fa, laureato a Firenze in giurisprudenza cum laude, parla inglese, francese e spagnolo. Dirigente dell’ufficio del personale e ufficio tecnico logistico a Mantova dal 2001 al 2002, dal 2003 al 2010 a Firenze, dove ha ricoperto i ruoli di vice dirigente dell’U.P.G.S.P., di dirigente del commissariato di Oltramo e di responsabile della sezione ordine pubblico e dell’ufficio rapporti sindacali presso l’ufficio di gabinetto. Ha ricevuto altresì l’incarico del questore di Firenze di docente del personale dei Musei Fiorentini nell’ambito del progetto per la sicurezza del patrimonio artistico. Dal 2011 è stato vice capo di Gabinetto e portavoce del questore a Verona, poi dirigente dell’U.P.G.S.P. ed infine dirigente dell’ufficio del personale. Ha inoltre partecipato al G8 di Genova del 2001, al G8 dell’Aquila del 2009 ed al G7 di Taormina del 2017. Nella provincia veneziana ricoprirà l’incarico di dirigente del commissariato di Portogruaro in sostituzione di Fabro.

Il commissario capo Rosario Gagliardi è nato a Napoli nel 1980, laureato in giurisprudenza, specializzato in professioni legali, abilitato all’esercizio della professione forense, già nei ruoli della polizia di stato dal 2002, ha frequentato la scuola superiore di polizia dal dicembre 2014 al dicembre 2016, nel gennaio 2017 è stato assegnato alla divisione P.A.S.I. della questura della Spezia. Ricoprirà l’incarico di dirigente del commissariato di Chioggia.

Il commissario Michele Fioretto, proveniente dalla questura di Rovigo, è stato assegnato alla Postale dopo aver frequentato la scuola superiore di polizia. Quarantaquattro anni, padovano, è in polizia dal 1999.

Infine due funzionari di prima nomina, provenienti dalla scuola superiore di polizia. Due donne di 29 anni, Valeria Ammendola di Napoli e Maria Lucia Lombardo di Caltanissetta, con un percorso professionale scandito dalle medesime tappe: laurea in Giurisprudenza nel 2013, diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali nel 2015, abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2016, master in scienze della sicurezza conseguito alla scuola superiore di polizia nel 2017. A tutti loro, da parte della questura, il benvenuto e l’augurio di sempre maggiori successi.