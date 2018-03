Giorni decisivi per le grandi navi: c'è il verbale del Comitatone, avanti con il piano Marghera

Tre o quattro anni di fase transitoria prima di vedere il Bacino di San Marco libero dalle navi da crociera. Nel frattempo l'iter è complesso e tortuoso, anche se la strada è segnata dalle direttive dettate quattro mesi fa dal Comitatone: la settimana scorsa è stato inviato il verbale degli accordi raggiunti tra il ministro Delrio e il sindaco Brugnaro insieme ai primi cittadini degli altri Comuni della laguna coinvolti, Mira e Jesolo. Entro Pasqua - come riporta Il Corriere del Veneto - un capitolo importante spetta alla Capitaneria di porto, che sta raccogliendo i pareri relativi ad un nuovo algoritmo destinato a suddividere i tragitti delle navi non solo in base alla loro stazza ma anche a criteri qualitativi.

Marittima e Vittorio Emanuele

Il futuro della Marittima è legato alla decisione se si procederà o meno all'escavo del canale Vittorio Emanuele per permettere a una parte delle crociere di arrivare al Tronchetto, oltre che, naturalmente, alla effettiva realizzazione del nuovo terminal a Marghera. I progetti sono alla studio dell'Autorità portuale e dovranno comunque essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale.

Progetto Marghera

Restano quindi degli interrogativi aperti. L'intento di Brugnaro è anche quello di fare in modo che la Marittima conservi un ruolo centrale, e su questo si gioca una partita importante. Sia per il Vittorio Emanuele sia per il terminal a Marghera la prova decisiva è quella della Via. In terraferma l'Autorità portuale punta a realizzare la struttura nella parte nord, a ridosso dell’area del Vega, per evitare il più possibile interferenze con il traffico commerciale. Da questo punto di vista la strada dovrebbe essere in discesa, visto che i proprietari dei terreni hanno dato la propria disponibilità. Manca ancora, però, un atto di indirizzo che riassuma tempi, compiti e responsabilità.