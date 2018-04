La Regione investe per la salute delle donne, 6 nuovi mammografi per i presidi del Veneziano

Domenica sarà la terza Giornata nazionale della salute della donna. Quale momento migliore per dare il via a una nuova operazione di potenziamento di strumenti fondamentali per la prevenzione e la diagnosi del tumore al seno? La Regione Veneto rafforza la rete tecnologica anticancro sul territorio, acquisendo 24 nuovi mammografi, digitali e digitali con tomosintesi, per un valore di 2 milioni 880mila euro. Tre saranno indirizzati agli ospedali dell'Ulss 3, altri tre all'Ulss 4.

Gli ospedali interessati

Le struttre interessate saranno, nella fattispecie, i poliambulatori di Venezia, Dolo e Chioggia per quanto riguarda l'azienda Serenissima, i poliambulatori Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo per l'azienda del Veneto Orientale. "Aldilà dei pur rilevanti aspetti di innovazione tecnologica - spiega l'assessore alla Sanità regionale Luca Coletto - è anche un modo concreto per dire a tutte le donne venete quanto sono importanti per tutta la società civile e per l’Istituzione regionale, e come le loro specifiche esigenze di salute siano tra le priorità della sanità. Non è quindi un caso che questo ultimo investimento non sia solo cospicuo, ma anche accompagnato da un preciso piano di sostituzione dei mammografi per rendere il più incisivo possibile l’ingresso in servizio di tecnologie così moderne e affidabili".

I criteri di assegnazione

I criteri guida del piano di allocazione prevedono la sostituzione con mammografi digitali di tutti quelli analogici ancora presenti sul territorio, la sostituzione dei mammografi digitali divenuti obsoleti per vetustà o per utilizzo intenso, nonché la previsione di almeno un mammografo digitale con tomosintesi per le attività di approfondimento diagnostico di secondo livello. Seguirà il contesuale trasferimento delle apparecchiature di recente acquisizione dai centri "hub" ai nodi di rete o ai distretti sanitari sul territorio.