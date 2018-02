Più tempo da trascorrere alla Biblioteca di Marghera: apertura estesa e nuovo orario

Biblioteca di Marghera aperta anche giovedì mattina e venerdì pomeriggio, dalla prossima settimana. Il lunedì mattina, invece, la biblioteca resterà chiusa, in linea con quanto avviene alla Biblioteca centrale di Mestre.

Scolaresche ed eventi

Il giovedì mattina, oltre al servizio di prestito e di sala lettura o studio, ci sarà l'accoglienza alle scolaresche del territorio per visite guidate ed attività; mentre il venerdì, nel tardo pomeriggio, sarà possibile partecipare ad eventi culturali in calendario. Le modifiche sono il frutto di un attento ascolto delle esigenze del territorio e degli utenti e della sempre maggiore sinergia con l'intero sistema bibliotecario veneziano, da poco riunito sotto un’unica regia.

Il nuovo orario

Lunedì dalle 14.30 alle 19, da martedì a venerdì dalle 9 alle 19, e sabato dalle 9 alle 13. "Nell'ambito della riorganizzazione del sistema bibliotecario - ha dichiarato l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - l'amministrazione comunale sta potenziando i servizi nelle biblioteche del territorio. Tale potenziamento riguarda la qualità, la quantità e la varietà dei servizi offerti, differenziando la vocazione di ogni struttura e rafforzando le identità delle singole biblioteche. Nonostante i vincoli di spesa l'amministrazione ha investito molte più risorse che in passato nell'ambito culturale e bibliotecario. La biblioteca di Marghera, per numeri e per bacino di riferimento, rappresenta una delle strutture più importanti del Comune di Venezia ed è intenzione dell'amministrazione comunale rafforzarne i servizi ed aumentarne la dotazione libraria e tecnologica. A breve, proprio a Marghera, saranno proposte importanti attività dedicate ai bambini e alle famiglie".

Dotazioni

La Biblioteca di Marghera ha una dotazione libraria di 31.265 volumi, in crescita, 144 postazioni studio, una mediateca con Dvd per adulti e ragazzi e un'emeroteca con quotidiani e periodici. Al piano superiore sono disponibili un'aula dedicata ai bambini in età prescolare, ai loro genitori e ai nonni e una stanza dedicata ai ragazzi (dai 6 ai 14 anni). Al piano terra si può trovare una sezione di libri a grandi caratteri, audiolibri e libri tattili per lettura agevolata per le persone anziane o ipovedenti. È anche presente una sezione locale che raccoglie documentari, film, libri e musica a testimonianza dello sviluppo e cambiamento del territorio di Marghera e di Porto Marghera.