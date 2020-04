I nuovi orari e servizi di bus, tram e vaporetti Actv per la fase 2

Da lunedì 4 maggio Actv passa alla "fase 2", riorganizzando i servizi di navigazione, tram e autobus e potenziando le corse, in modo da adeguarsi alle progressive aperture stabilite dal governo. Il piano, spiega l'azienda veneziana di trasporti, segue tre linee guida: un potenziamento generale del servizio su tutto l’arco della giornata, con particolare focus sulle fasce pendolari; la predisposizione di servizi appositi per i dipendenti delle aziende, in collaborazione con le aziende stesse e su loro diretta contribuzione (ad esempio Fincantieri); una particolare attenzione alle informazioni rivolte alla clientela relative alle misure sanitarie. Intanto, riferisce Actv, proseguono le attività di sanificazione dei mezzi e sono in fase di installazione i "bolloni" adesivi per il distanziamento sociale di 1 metro nei principali terminal cittadini (banchine di fermata e imbarcaderi) e a bordo delle unità navali, degli autobus e dei tram in servizio.

Il servizio su prenotazione

Sarà attivato in via perimentale un servizio di “prenotazione”, in collaborazione con la app Ufirst, su corse aggiuntive di navigazione in orario pendolare nelle tratte P.le Roma - Rialto (corse di linea 2/ in partenza da P.le Roma C alle ore 07:30, 07:50, 08:10 e 08:30), P.le Roma - F.te Nove - Ospedale - Lido (corsa di linea 5.2 in partenza da P.le Roma C alle ore 07:20), Lido - Ospedale - Ferrovia - P.le Roma (corse di linea 5.1 in partenza da Lido A alle ore 07:15 e 08:15) e Lido - San Zaccaria - Rialto - Ferrovia - P.le Roma (corsa di linea 1 in partenza da Lido E alle ore 07:40). La prenotazione deve essere effettuata tramite la app ufirst (disponibile gratuitamente per iOS e Android a partire da sabato 2 maggio) entro le ore 23:59 del giorno precedente al servizio di interesse ed è valida esclusivamente per la partenza da capolinea (P.le Roma C, Lido A e Lido E). Le corse effettueranno fermata solo in discesa ed eventualmente anche in salita limitatamente alla capacità dell’unità navale.

In entrambi gli esercizi, nelle fasce pendolari del mattino e del pomeriggio continueranno ad essere predisposte corse di rinforzo sulle principali direttrici a seconda dell’effettiva necessità, soprattutto tra le 06:00 e le 09:00 in accesso a P.le Roma e nella rete di navigazione.

Tutte le modifiche dal 4 maggio

N.B. Gli orari e i dati mancanti saranno pubblicati a breve

Vaporetti (navigazione)

· linea 1 - percorso regolare da Lido SME a P.le Roma e viceversa via Canal Grande con una corsa ogni 20 minuti. A P.le Roma l’unità prosegue in linea 2 con percorso regolare da P.le Roma a San Zaccaria e viceversa via Canale della Giudecca

· linea 1 per passeggeri prenotati (novità) - corsa alle ore 07:40 tutti i giorni da Lido E

· linea 2 - percorso regolare da San Zaccaria a P.le Roma e viceversa via Canale della Giudecca con una corsa ogni 20 minuti. A P.le Roma l’unità prosegue in linea 1 con percorso regolare da P.le Roma a Lido SME e viceversa via Canal Grande

· linea 2/ (novità) - una corsa ogni 20 minuti da P.le Roma a Rialto e viceversa in due fasce orarie

o dalle ore 07:00 alle ore 09:30

o dalle ore 16.00 alle ore 19.00

· linea 2/ per passeggeri prenotati (novità) - corse alle ore 07:30, 07:50, 08:10 e 08:30 tutti i giorni da P.le Roma C

· linea 3 (novità) - una corsa ogni 30 minuti da P.le Roma a Murano e viceversa in due fasce orarie

o dalle ore 06:00 alle ore 08:00

o dalle ore 17:00 (prima corsa in partenza alle 16:50) alle ore 19:00 (ultima corsa in partenza alle ore 18:20)

· linea 4.1 - effettua esclusivamente giro Murano e collegamento da e per F.te Nove con una corsa ogni 20 minuti

· linee 5.1/5.2 - effettuano tutte le fermate previste da orario lungo l’intero percorso Lido SME - Ospedale - F.te Nove - Ferrovia - P.le Roma - Santa Marta - Zattere - San Zaccaria - Lido SME e viceversa con una corsa ogni ora. Fermate aggiuntive a Crea e Spirito Santo. Vengono inserite corse aggiuntive (novità) da Lido per Ospedale-F.te Nove alle ore 06:50, 07:50, 12:50, 13:50, 15:50, 16:50 e 17:50 e da F.te Nove-Ospedale per Lido alle ore 07:20, 08:20, 12:20, 13:20, 14:20, 16:20, 17:20 e 18:20.

· linea 5.1 per passeggeri prenotati (novità) - corse alle ore 07:15 e 08:15 tutti i giorni da Lido A

· linea 5.2 per passeggeri prenotati (novità) - corse alle ore 07:20 da P.le Roma C

· linee 6 (novità) - una corsa ogni 20 minuti da P.le Roma a Lido e viceversa in due fasce orarie

o dalle ore 06:30 alle ore 09:30

o dalle ore 16:30 alle ore 19:30

· linea 11 - effettua percorso regolare Chioggia - Pellestrina - Lido e viceversa con una corsa ogni ora

· linea 12 - effettua percorso regolare F.te Nove - Murano - Burano - Torcello - Treporti e viceversa con una corsa ogni ora

· linea 13 - effettua percorso regolare F.te Nove - Murano - Vignole - Sant’Erasmo - Treporti e viceversa con una corsa ogni ora

· linea 14 - effettua percorso regolare P.ta Sabbioni - Lido SME - San Zaccaria e viceversa con una corsa ogni ora

· linea 16 - effettua percorso regolare Fusina - Zattere e viceversa con due coppie corse ogni giorno (come da orari pubblicati)

· linea 17 (Ferry Boat) - effettua percorso regolare Tronchetto - Lido San Nicolò e viceversa con 8 coppie di corse ogni giorno (come da orari pubblicati)

· linea 20 - effettua percorso regolare San Zaccaria - San Servolo - San Lazzaro e viceversa con 10 corse ogni giorno (come da orari pubblicati)

· linea 22 - effettua percorso P.ta Sabbioni - F.te Nove con due corse ogni giorno (come da orari pubblicati)

· linee notturne - effettuano servizio regolare (come da orari pubblicati) con inserimento di una corsa aggiuntiva (novità) in partenza da F.te Nove alle ore 23:45 con fermate a Murano-Mazzorbo-Torcello-Burano-Treporti.

Da mercoledì 29 aprile a domenica 3 maggio viene istituita una navetta (novità) F.te Nove-Cimitero-Murano Colonna e viceversa con tre corse ogni ora dalle ore 10:00 alle ore 15:00 (in concomitanza con l’orario di apertura del Cimitero di San Michele). Successivamente potranno essere predisposti servizi aggiuntivi a seconda del reale afflusso.

Regolare il servizio di collegamento People Mover tra P.le Roma, Marittima e Tronchetto.

Autobus e tram

§ linea T1 - Favaro, Mestre Centro, Venezia P.le Roma e viceversa (novità) una corsa ogni 10 minuti al mattino fino alle ore 09:00 e una corsa ogni 15 minuti nelle altre punte (12:00-15:00 e 17:00-19:00 in orario feriale), una corsa ogni 30 minuti nel resto della giornata

§ linea T2 - Marghera, Mestre Centro e viceversa una corsa ogni 30 minuti

§ linea 2 - Mestre Don Sturzo, Stazione Ferroviaria di Mestre, Venezia P.le Roma e viceversa (novità) una corsa ogni 15 minuti al mattino fino alle ore 09:00 e nelle altre punte (12:00-15:00 e 17:00-19:00 in orario feriale), una corsa ogni 30 minuti nel resto della giornata

§ linea 3 - Villabona, Catene, Marghera, limitata Mestre Centro (novità) una corsa ogni ora

§ linea 4L - Mestre Centro, Corso del Popolo, Venezia P.le Roma e viceversa (novità) una corsa ogni 10 minuti al mattino fino alle ore 09:00 e una corsa ogni 15 minuti nelle altre punte (12:00-15:00 e 17:00-19:00 in orario feriale), una corsa ogni 30 minuti nel resto della giornata

§ linea 4 - Favaro, Mestre Centro, Venezia P.le Roma e viceversa (solo al mattino)

§ linea 5 - Aeroporto, Villaggio Laguna, Venezia P.le Roma e viceversa una corsa ogni 30 minuti

§ linea 5E - Noale, Mestre Centro (capolinea Venezia P.le Roma solo al mattino) e viceversa una corsa ogni 30 minuti

§ linea 6 - Spinea, Marghera, Venezia P.le Roma e viceversa (novità) una corsa ogni 15 minuti al mattino fino alle ore 09:00 e nelle altre punte (12:00-15:00 e 17:00-19:00 in orario feriale), una corsa ogni 30 minuti nel resto della giornata

§ linea 6L - Marghera, Venezia P.le Roma e viceversa

§ linea 6E - Scorzè, Mestre Centro (capolinea Venezia P.le Roma solo al mattino) e viceversa una corsa ogni 30 minuti

§ linea 7 - Spinea, Miranese, Venezia (novità) una corsa ogni 20 minuti al mattino fino alle ore 09:00 e nelle altre punte (12:00-15:00 e 17:00-19:00 in orario feriale)

§ linea 7E - Mirano, Spinea, Chirignago, Mestre, Venezia P.le Roma e viceversa una corsa ogni 20 minuti

§ linea 8E - Treviso, Preganziol, Mestre Centro (capolinea Venezia P.le Roma solo al mattino) e viceversa una corsa ogni 30 minuti

§ linea 9 - Marcon, Dese, Favaro, Mestre e viceversa una corsa all’ora

§ linea10 - Circolare Asseggiano, Stazione Ferroviaria di Mestre, Asseggiano una corsa all’ora

§ linea 12L - Mestre Centro, Viale San Marco, Venezia P.le Roma e viceversa (solo al mattino)

§ linea 18 - Ca’ Sabbioni, Stazione Ferroviaria di Mestre e viceversa una corsa all’ora

§ linea 19 - Favaro, Campalto, Venezia P.le Roma e viceversa (novità) una corsa ogni 30 minuti

§ linea 24 - Circolare Venezia P.le Roma, Pertini, Bissuola, Pertini, Venezia P.le Roma una corsa ogni 30 minuti

§ linea 24H - Venezia P.le Roma, Pertini, Bissuola, Ospedale dell’Angelo e viceversa (come da orari pubblicati)

§ linea 33H - Circolare Ospedale, Mestre, Ospedale via Castellana una corsa all’ora

§ linea 34H - Circolare Ospedale, Mestre, Ospedale via Terraglio una corsa all’ora

§ linea 43 - Stazione Ferroviaria di Meste, Via Torino, Venezia P.le Roma e viceversa una corsa all’ora

§ linea 45H - Ospedale, Favaro, Tessera, Ca’ Noghera e viceversa (novità) 8 coppie di corse al giorno

§ linea 53E - Padova, Stra, Dolo, Mira, Marghera/Malcontenta, Mestre/Venezia P.le Roma una corsa ogni 30 minuti

§ linea 58E - Piove di Sacco, Campolongo, Fossò, Dolo e viceversa (novità) orario modificato

§ linea 67E - Piove di Sacco, Bojon, Campagna Lupia, Dolo e viceversa (novità) orario modificato

§ linea 80 - Martellago, Zelarino, Cipressina, Mestre Centro, Venezia e viceversa (novità) undici corse al giorno (come da orario pubblicato)

§ linea N2 (solo notturno) - Circolare Venezia P.le Roma, Marghera, Mestre, Venezia P.le Roma una corsa all’ora

§ urbano Lido - linee A (limitata Malamocco) e N (attiva tutto il giorno in sostituzione della linea 11 nel tratto Pellestrina, Alberoni, Lido SME e viceversa)

§ sospese la linea 15 - Villabona, Stazione Ferroviaria di Mestre, Aeroporto e viceversa e la linea 45 - Favaro, Tessera, Aeroporto, Ca’ Noghera e viceversa (novità)

Inoltre vengono istituiti due servizi navetta (novità):

§ linea PK1 - da Park Petroli a Venezia e viceversa, nei giorni feriali dalle 06:30 alle 20:30, una corsa ogni 10 minuti in orario di punta (06:30-09:00, 12:00-14:30 e 16:30-19:00) e una corsa ogni 15 minuti nel resto della giornata (dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dalle ore 19:00 alle ore 20:30), nei giorni festivi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 una corsa ogni 10 minuti e dalle ore 09:30 alle ore 20:30 una corsa ogni 15 minuti

§ linea PK2 - da Park Ceccherini a Park Castellana A e Mestre Centro e viceversa, da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 06:30 alle ore 20:30, una corsa ogni 10 minuti in orario di picco (06:30-09:00, 12:00-14:30 e 16:30-19:00) e una corsa ogni 15 minuti nel resto della giornata (dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dalle ore 19:00 alle ore 20:30), linea sospesa il sabato, la domenica e i giorni festivi

Nei parcheggi sopra elencati la sosta sarà gratuita per l’intera giornata.

Tutte le modifiche introdotte sono a carattere sperimentale e saranno oggetto di puntuale verifica e monitoraggio. In caso se ne rilevasse la necessità, si provvederà ad intervenire rispetto ad eventuali criticità segnalate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Punti vendita e controlli

Sul sito web aziendale www.actv.it è stata creata una sezione, accessibile tramite banner in home page, con tutte le informazioni aggiornate in termini di orari, percorsi, offerte linee guida di comportamento per la clientela. La “fase 2” segna anche una progressiva riapertura per i punti vendita Venezia Unica, inizialmente con le biglietterie di F.te Nove che si aggiunge a P.le Roma, Rialto, Mestre Centro, Lido, Chioggia-Sottomarina e i due punti agli imbarchi del Ferry a Tronchetto e Lido, e il potenziamento della rete di controllo da parte del personale di verifica a P.le Roma, Mestre Centro, Stazione Ferroviaria di Mestre e a campione presso le fermate che evidenzino particolari criticità in termini di carico a bordo o in salita/discesa.