Il primo customer care per i pendolari veneti. E dal 2020 arrivano 78 nuovi treni

La maggior parte di loro è giovane, molti sono neoassunti. Alcuni forniranno un servizio di assistenza, dando informazioni ai passeggeri sia nelle stazioni che a bordo dei treni, altri si occuperanno di sicurezza, supportando i capotreno nella gestione di eventuali situazioni critiche, come aggressioni o furti. Cinquantadue nuovi ferrovieri sono operativi da oggi in sette stazioni venete e a bordo di 200 convogli regionali che quotidianamente trasportano 150mila passeggeri. E' questa l'essenza del primo customer care per i pendolari sviluppato da Trenitalia e lanciato nel nostro Paese per la prima volta in Europa.

Entro il 2020 arrivano 78 nuovi treni

«Abbiamo esportato nel mondo dei treni regionali alcuni servizi che prima erano riservati alle Frecce», spiega Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia. Di 52 operatori, 36 si occuperanno di assistenza, gli altri di sicurezza. Il progetto è esteso a tutta Italia e conta 520 ferrovieri impegnati in 100mila treni regionali all'anno. Un'iniziativa che punta a migliorare il servizio, in attesa dell'arrivo dei 78 nuovi treni «Pop & Rock» destinati al Veneto, previsto per gennaio 2020. Convogli di ultima generazione, dotati di Wi-Fi e che consentono di portare con sè le biciclette, oltre ad avere elevati standard di sicurezza. Entro il 2020, annuncia l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, «arriverà il Veneto anche il biglietto unico».