Scoperta una parte del nuovo hotel di piazzale Roma, polemiche: "Ancora cubi che crescono"

"Altri cubi crescono". La polemica stavolta è prettamente estetica e verte sulla sempre minore presenza di linee curve negli edifici che negli ultimi anni sono sorti tra terraferma e laguna. Dopo le critiche sul nuovo Hotel Santa Chiara di piazzale Roma e sull'ostello AO che ha inaugurato di recente in via Ca' Marcello a Mestre, ora tocca all'albergo che sta sorgendo in corrispondenza di uno degli accessi principali del centro storico, al posto del Garage Venezia.

L'albergo

Si tratta di un edificio in mattoni e cemento che porterà l'insegna Ac Hotel Venice, della società Marriott, la stessa che gestisce la struttura ricettiva da mille e una notte di Sacca Sessola. A piazzale Roma, invece, sorgerà un albergo "tre stelle super". Al termine dei lavori, della trevigiana Setten, dovrebbero fare capolino inserti in pietra d'Istria e accorgimenti per rendere meno impattante il nuovo edificio.

"Uno scatolotto"

"Praticamente uno scatolotto", commenta Alice sulla pagina del "Gruppo25Aprile" di Venezia, anche se è ancora presto per capire quale sarà il risultato finale. Gli stessi rilievi si lessero nel momento in cui vennero scoperte le facciate del nuovo hotel Santa Chiara, a pochi metri di distanza. Marco Gasparinetti, portavoce del Gruppo 25 Aprile, punta il dito contro il nuovo hotel non solo per il risultato estetico: "L'ennesimo albergo, ne sentivamo proprio la mancanza", sottolinea.