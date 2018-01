Manda all'ospedale un poliziotto, il giorno dopo ne ferisce altri due: c'è l'arresto bis

L'ha fatto ancora. E per l'ennesima volta è finito in manette. Il cittadino del Gambia di 22 anni che giovedì mattina ha mandato in ospedale un poliziotto del commissariato di Chioggia in via Ridotto Madonna si è rivoltato contro gli agenti anche l'indomani, nel momento in cui doveva essere sottoposto al fotosegnalamento.

Il primo arresto

Tutto è iniziato giovedì, quando il giovane si trovava con altri richiedenti asilo all'altezza di una fermata del bus: si è rifiutato di mostrare i documenti e ha lussato la spalla a un uomo in divisa. Sono scattate quindi per la prima volta le manette, cui è seguito venerdì il processo per direttissima e la relativa condanna a un anno di reclusione (pena sospesa).

Il secondo arresto

A quel punto il giovane è stato portato in questura per essere sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici e del Dna. All'inizio il giovane è sembrato collaborativo con gli operatori ma poi, all'improvviso, è andato in escandescenze tentando di sottrarsi ai rilievi: due poliziotti sono stati feriti e solo con i "rinforzi" il 22enne è stato bloccato. Alla fine è scattato il secondo arresto nel giro di 24 ore. Il magistrato di turno, informato dell'accaduto, ha disposto la custodia dello straniero nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa del processo.