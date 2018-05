La sicurezza arriva anche dal cielo: "atterrata" la nuova comandante del X Reparto volo

Occhi vigili in terraferma e anche in laguna. Spesso, però, ci si dimentica che la sicurezza può arrivare anche dall'alto, dal cielo. Da martedì il X Reparto Volo della polizia di Stato ha un nuovo comandante, il commissario campo Rossella Governa, 32enne catanzarese che fino a pochi giorni prima ha prestato servizio al IV Reparto Volo di Palermo, come direttrice della sezione Operazioni e Sicurezza di volo.

Questura sempre più "rosa"

Si tratta dell'ennesima casella della questura di Venezia che si tinge di rosa, dove ora tra i funzionari si contano 19 donne e 24 uomini. "Mi aspetto di effettuare molte attività - ha dichiarato il commissario Governa, visibilmente carica per la nuova avventura professionale - abbiamo giurisdizione su un territorio molto vasto, che copre Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia". Il X Reparto volo conta 54 operatori tra piloti, tecnici e personale amministrativo: la caserma è a due passi dall'aeroporto Marco Polo e dalla torre di controllo dello scalo aeroportuale. Gli elicotteri decollano e atterrano direttamente dal piazzale antistante alla struttura: "Abbiamo un aereo che spesso serve per la vigilanza stradale, ma anche per i trasporti sanitari d'urgenza - continua Governa - Sono stati eseguiti moltissimi salvataggi in questo modo. Poi abbiamo un elicottero veloce che ci serve per gli spostamenti rapidi, oltre che uno più piccolo e 'pratico' utile per operazioni di polizia giudiziaria o inseguimenti".

L'intervista alla neo comandante del X Reparto Volo

Emergenze e grandi eventi

Un microcosmo su cui difficilmente si accendono i riflettori: il prossimo evento clou sarà l'adunata degli alpini in Friuli, ma l'emergenza è sempre dietro l'angolo: come nel settembre scorso, quando si rese necessario un trasporto urgente d'organi fino a Genova per salvare una vita. Operazioni che d'ora in poi saranno coordinate da una giovane donna laureata in Giurisprudenza a Perugia che ha frequentato (e superato) il 40esimo corso di formazione per piloti d'elicottero al Casv di Pratica di Mare: "Non vedo l'ora di iniziare", sottolinea mettendosi la tuta da pilota. Poi si allontana alzando lo sguardo al cielo.