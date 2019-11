Il museo M9 ha un nuovo comitato scientifico

Questa mattina il consiglio di amministrazione della Fondazione M9 Museo ha nominato il comitato scientifico del Museo M9 che sarà così composto: Massimo Bray con il ruolo di presidente, Paolo Francesco Campione, Michele Lanzinger, Paolo Mieli e Serge Noiret. Lo statuto stabilisce che il comitato sia composto da cinque membri nominati dal cda su designazione della Fondazione di Venezia. I componenti sono stati individuati fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, degli studi storici, dell’arte, della tecnologia e della gestione museale.

I compiti del comitato

Compito del comitato scientifico sarà quello di esprimersi, anche con funzioni propositive, in ordine all’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del museo, alle strategie e agli obiettivi da perseguire. Si esprimerà sull’elaborazione dei palinsesti sia riguardo alla esposizione permanente che riguardo alle esposizioni temporanee, ai programmi educativi e formativi e di approfondimento culturale, in merito alle strategie di comunicazione degli eventi ed infine su ogni altro tema proposto dal direttore.

«Fondamentale dopo la fase iniziale»

«Auguro buon lavoro al comitato scientifico che è composto da persone di alto profilo professionale anche in merito agli aspetti più gestionali ed organizzativi del mondo museale. - ha commentato il presidente di Fondazione M9, Giampietro Brunello - Questo è oggi fondamentale per supportare il percorso che sta facendo il museo dopo la fase iniziale. Ringrazio il comitato precedente che ha svolto con competenza ed impegno il ruolo che gli è stato affidato ed ha contribuito in modo determinante alla fase di avvio ed alla definizione dei contenuti».