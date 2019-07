Nuovo elicottero al reparto volo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Venezia, 24 luglio 2019 – Si è svolto questa mattina al 10° Reparto Volo di Tessera il richiesto incontro fra il SAP e il Direttore del Servizio Reparti Speciali Dr. Sanna. Lo stesso era accompagnato dalla dr.ssa Cangelosi Dirigente della 2^ Divisione dei Reparti Volo. All’incontro ha partecipato il Questore di Venezia Dr. Masciopinto, molto attento all’argomento. L’incontro si è svolto all’insegna della massima franchezza e trasparenza, incentrando obiettivi e proposte. Durante il colloquio sono emerse le priorità, in molti punti condivise e praticabili. Fra queste: la necessaria assegnazione a Venezia di uno dei due elicotteri del tipo AGUSTA AW 139, il cui appalto per l’acquisto si concluderà a breve. Cosicché, quanto prima, si potrà programmare la formazione specifica sul nuovo mezzo. Questo darà finalmente dignità ad un Reparto Volo fino adesso trascurato dal punto di vista dei mezzi. Considerata poi l’età media del personale pilota e specialista, è necessario bandire nuovi corsi di formazione, in quanto tra cinque anni non vi saranno risorse per poter garantire il servizio. Altra questione affrontata, la possibilità per il personale aeronavigante, che ha scelto di lasciare la specialità dopo molti anni, di poter essere finalmente trasferito in quanto, ora come ora, è destinato ad essere “legato” alla specializzazione fino all’agognata quiescenza, per l’impossibilità di avere avvicendamenti. Altro punto, la necessità di implementare di qualche unità anche il personale generico, oramai risicato ed in procinto alla pensione. Si va verso una stagione importante dove, in virtù dell’assegnazione delle Olimpiadi nel 2026 a Cortina, si raggiungerà un’elevata visibilità e verrà richiesta la massima efficienza e sicurezza, la quale richiederà un’attenta programmazione e progettazione e, l’assegnazione del nuovo elicottero di ultima generazione, potrà garantire i presupposti sopra evidenziati. Per gli argomenti esposti il SAP sarà vigile e attento a tutte le innovazioni per raggiungere l’obiettivo prefissato. LA SEGRETERIA PROVINCIALE SAP".