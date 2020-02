Un nuovo parcheggio accanto all'aeroporto

Il Consiglio comunale veneziano ha approvato una variante al piano degli interventi finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico a Tessera, nelle immediate vicinanze della rotatoria di ingresso all'aeroporto: un'operazione realizzabile anche da un'azienda privata che poi gestirebbe la struttura in convenzione, con termini e tariffe da definire tramite una futura delibera di giunta. «L'operazione - si legge nel documento - consentirebbe l'acquisizione dell'area di sedime della nuova bretella stradale prevista dal piano di assetto del territorio di collegamento tra la rotonda di accesso all'aeroporto e lo svincolo autostradale, per la parte interessata dal parcheggio».

Allo stato l'area interessata veniva classificata in parte come zona territoriale omogenea "D3.2.b Attrezzature ricettive all'aperto" e in parte come zona territoriale omogenea "F-Sp F speciale - Bosco di Mestre": passerà ad "ambito agrario ed edificazione diffusa". Nell'atto si mette nero su bianco che il progetto riveste caratteristiche di "interesse pubblico" a patto che vengano previsti appositi stalli gratuiti per la sosta breve e che, nella futura convenzione, venga prevista la cessione dell'area di sedime della bretella per la parte di competenza territoriale. La giunta in futuro dovrà anche determinare il valore della porzione di terreno ceduto per la futura bretella stradale di collegamento.