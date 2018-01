Murano, nuovo pontile a servizio taxi: pronti 110mila euro della Legge Speciale

Murano avrà un nuovo pontile adibito a servizio taxi. Il progetto definitivo per l'imbarcadero, che sarà posizionato in fondamenta dei Vetrai, è stato approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

Intervento da 110mila euro

Nello specifico l’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche per un importo complessivo di 110mila euro finanziato con fondi della Legge Speciale, prevede la realizzazione di un pontile con tettoia in acciaio dalle dimensioni di 1,2 metri di larghezza, 2,5 di lunghezza e 2,4 di altezza, con una copertura a doppia falda di color blu. I parapetti della tettoia saranno in larice a protezione delle rampe sul canale. La scaletta di salita per la sicurezza sarà in acciaio e posizionata in testa del pontile nel punto più basso.

"Risoluzione di un annoso problema"

"Dopo i 500mila euro che il sindaco Luigi Brugnaro aveva promesso alla cittadinanza nell’assemblea pubblica dello scorso 7 dicembre proprio a Murano per la Palestra Leo Perziano approvati dalla Giunta lo scorso 19 dicembre - ha commentato Zaccariotto - abbiamo dato il via libera alla risoluzione di un altro annoso problema. Ulteriori 110mila euro destinati all’Isola che, finalmente, serviranno per dare una risposta concreta alle istanze dei suoi residenti, realizzendo un pontile coperto dove non solo attraccheranno i taxi ma anche tutti coloro che hanno bisogno di salire e scendere in fondamenta in sicurezza".