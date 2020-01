All'ospedale di Portogruaro un nuovo reparto per gli interventi non complessi

Avviati oggi, giovedì 9 gennaio, i lavori del nuovo reparto Day Week Surgery all'ospedale di Portogruaro: posti letto e ambulatori dedicati ai pazienti che effettuano interventi chirurgici di medio-bassa complessità, o a procedure diagnostico-terapeutiche che necessitano da uno a cinque giorni di ricovero. A presentare la novità il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, affiancato dalla dirigenza medica, dei servizi tecnici, da personale medico e coordinatori infermieristici dell'area chirurgica.

Tempi e costi

L'investimento ammonta a 961 mila euro e si prevede ci vorranno 280 giorni per l'esecuzione dei lavori. Nel nuovo reparto verranno collocati 10 posti letto per pazienti sottoposti a intervento chirurgico e 6 letti tecnici e poltrone per gli interventi ambulatoriali. Sempre nell'area posta al primo piano- ovest dell'ospedale, verranno realizzati anche due ambulatori per lo svolgimento delle visite di presa in carico, pre-operatorie e di controllo, e un ambulatorio per interventi chirurgici di bassa complessità. Ciò permetterà di liberare spazi nelle sale operatorie che devono essere dedicate agli interventi di elevata complessità.

I dati e l'aumento degli interventi