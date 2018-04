Jesolo si rinnova: nuovo complesso extra lusso da 99 appartamenti e hotel fronte mare

Un progetto ambizioso, un residence con 99 unità e albergo annesso, in via Levantina. Come riporta la Nuova Venezia, si tratta del nuovo complesso che sorgerà a Jesolo e che darà una sferzata di nuovo alla località del litorale, impegnata da tempo in un lento ma progressivo processo di svecchiamento. Sarà una struttura di alto livello, pensata per un certo target di clientela, la cui realizzazione comporterà un esborso di circa 75 milioni di euro.

Il complesso

Il residence, che prenderà il nome di "The Summer Houses - Design District", sorgerà poco distante dal complesso Jesolo Lido Village, in un'area di proprietà della Stella Del Mar Srl, e contribuirà a rendere ancor di più la zona che va dall'ospedale a piazza Milano la più prestigiosa dell'intero litorale. A realizzare l'ambizioso progetto edile è ancora una volta la archistar Richard Meier di New York, che pochi anni fa aveva realizzato proprio il Village.

Struttura extra lusso

La struttura sorgerà in uno degli ultimi lotti edificabili fronte mare, in un tratto di circa 11.500 metri quadrati, e avrà pianta rettangolare (100 per 110 metri totali). Come detto saranno 99 le unità abitative, affiancate da un hotel di lusso a 5 stelle con garage interrato. Solo la realizzazione dell'albergo comporterà un esborso di 25 milioni di euro, mentre 50 saranno quelli destinati alla realizzazione degli appartamenti.