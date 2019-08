Inaugurato il nuovo sottopasso ferroviario a Portogruaro

Conclusi i lavori sul sottopasso sostitutivo del passaggio a livello di via Villastorta a Portogruaro, sulla linea ferroviaria Mestre-Trieste. Il tunnel è stato inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Luca Zaia.

Il sottopasso

Largo sei metri e alto tre, sottopassa sia i binari sia la vicina variante alla strada statale 14, e si collega alle strade esistenti con rampe lunghe complessivamente di circa 200 metri, con pendenza massima di poco inferiore all’8%. La protezione idraulica è garantita da dossi di adeguata altezza posti in corrispondenza dell’inizio delle rampe. Il vicino Rio San Giacomo, invece, è stato tombato per risolvere l’interferenza con il sottopasso. L’opera in questione rientra in un più ampio programma, che prevede l’eliminazione di altri 4 passaggi a livello nel Comune di Portogruaro, due lungo la linea Mestre - Trieste, sulle vie Noiare e Ronchi e due sulla linea Treviso - Portogruaro, uno sempre sulla via Noiare e uno sulla via Santa Elisabetta, quest’ultimo già sostituito con un cavalcaferrovia.

Completamento del programma

Il completamento del programma, l’eliminazione degli altri tre passaggi a livello e la realizzazione di tutte le opere sostitutive, è previsto entro il primo semestre del 2021.