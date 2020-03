Trasformano la vecchia fabbrica in un dormitorio abusivo: denunciati

Invasione di terreni ed edifici. Per questa ipotesi di reato tre cittadini afghani, tutti regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Martignacco (Udine). Gli uomini dell'Arma hanno sorpreso il trio, nella giornata di martedì, all'interno dei vecchi fabbricati della ex Spav di via Spilimbergo, azienda dichiarata fallita nel marzo del 2015. Il gruppo era composto da un 32enne senza fissa dimora con precedenti di polizia, un 24enne residente a Spinea, con precedenti di polizia, e un 23enne residente a Venezia.