Occupata la sala del consiglio a Ca' Farsetti: «Basta sfratti»

Alcune decine di attivisti dell'Asc (Assemblea Sociale per la Casa) mercoledì mattina, nella giornata internazionale "Sfratti Zero" ha occupato la sala del consiglio comunale di Ca' Farsetti a Venezia. La manifestazione è «contro lo spopolamento e l'arroganza delle affittanze turistiche. Venezia vuole vivere», come scritto in un tweet da Tommaso Cacciari, il quale ha lanciato l'hashtag #bastasfratti. I manifestanti hanno attaccato fuori dal balcone affacciato sul Canal Grande uno striscione che riporta "Basta Sfratti! Qui abitiamo e qui restiamo" e all'interno della sala hanno disposto scatoloni per simulare una situazione di trasloco.

«La città di Venezia subisce quotidianamente un assalto dal turismo di massa e dalle affittanze selvagge, dalle grandi navi da crociera al proliferare di grandi alberghi e Airbnb.» dicono al megafono «Non sono sufficienti i due bandi appena promossi - per giovani e giovani coppie - ma è necessaria un'analisi del reale, a livello sociale e lavorativo, e serie politiche per la residenza con una prospettiva a lungo termine e non sporadiche», spiegano gli attivisti. I manifestanti sono entrati nella sala della sede del Comune a metà mattinata e alle 11 la manifestazione era ancora in corso. Sul posto sono presenti i vigili urbani e gli agenti della questura di Venezia. La situazione sarebbe sotto controllo. "Un atto illegale compiuto dai soliti quattro facinorosi che pensano di tenere Venezia in ostaggio con la loro arroganza - ha twittato il sindaco Luigi BRugnaro -. I cittadini hanno già detto basta a questi soprusi. Mettetevela via, io resisterò".