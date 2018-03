Occupazione del liceo artistico, scattano i provvedimenti: lettera di sospensione per 8

Dopo l'occupazione del liceo artistico statale di Venezia, scattano i provvedimenti disciplinari da parte dell'istituto. A darne notizia è la portavoce degli studenti che nei giorni di occupazione, dal 21 al 24 febbraio scorso, hanno partecipato a centinaia a dibattiti ed iniziative, nonché alla pulizia e riqualificazione di molte aule della scuola. "Ora la presidenza - spiega - ci ha revocato la possibilità di ritrovarci come collettivo studentesco a scuola nel pomeriggio con un'aula accordata all'inizio dell'anno. È stata chiusa l'aula che abbiamo riqualificato e reso vivibile, siamo stati accusati di aver fatto danni, dei quali ancora deve arrivarci ancora alcuna notizia".

Lettere di sospensione

"A tutto questo a 8 ragazzi e ragazze sono arrivate delle lettere che annunciavano l'avvio dell'iter per assegnare delle sospensioni, - ha continuato la portavoce degli studenti - passando per il consiglio di Istituto, previsto per lunedì porssimo. I capi di imputazione sono comportamento non corretto, danneggiamento, e fatti di rilevanza penale. Come studenti abbiamo cercato diverse volte un colloquio con la presidenza, che non ci ha ancora dato modo di confrontarci dopo l'occupazione, ma ha preferito farci giungere comunicazioni scritte attraverso la segreteria".