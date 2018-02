"Aule non all'altezza e nessuna risposta dalla dirigenza", occupato il liceo artistico

"Le aule non sono all'altezza e i materiali continuano a costare troppo". Gli studenti del Liceo artistico di Venezia mercoledì mattina hanno occupato l'istituto di Dorsoduro lamentando troppi problemi che minerebbero la qualità della didattica: "Non è possibile frequentare in queste condizioni, ma dalla dirigenza non abbiamo ottenuto risposte, per questo abbiamo deciso di occupare l'istituto", dichiara una rappresentante degli studenti. Lezioni sospese per il momento, anche se la situazione è in evoluzione. Non sono esclusi incontri con dirigenza o professori per trovare un punto d'accordo, ma l'impasse potrebbe durare ancora a lungo.