Telefonate allarmate al 115 per un forte odore a Marghera

Le prime chiamate segnalavano un forte odore in via dell'Elettricità. Poi ne sono arrivate altre, sia da vari punti di Marghera che dalla zona di Oriago, ma anche da Mestre.

Accertamenti dei pompieri

I vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore per accertare l'origine del problema (è stata attivata anche la capitaneria di porto) ma finora non è stata rilevata alcuna anomalia. All'opera c'è il nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), con una squadra che sta cercando di individuare la fonte dell'odore. Un'operazione non semplice, dato che l'area interessata è molto vasta e le zaffate vanno e vengono. Una delle ipotesi è che il problema sia legato alle operazioni di riavvio degli impianti cracking e aromatici di Versalis, che sono in corso in questi giorni.

Forte odore tra Marghera e Mestre

Secondo i pompieri si tratta di odore di produzione, ma non è chiaro se il fenomeno sia esclusivamente olfattivo o se ci sia dell'altro. A chi chiama viene suggerito di tenere le finestre chiuse, ma per adesso non risultano allarmi.