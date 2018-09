"Vergognati, pu...a": insulto sessista a Venezia 75, bersaglio l'unica regista donna in gara

Si è parlato nelle scorse settimane della scarsa presa in considerazione, alla Mostra del Cinema, delle produzioni dirette da donne. Una scelta contestata, per la sola presenza dell'australiana Jennifer Kent, in gara nel concorso principale "Venezia 75" con il film "The Nightingale". Proprio la cineasta australiana è stata il bersaglio di un insulto sessista: in conferenza stampa, infatti, una giornalista avrebbe riportato alla regista l'offesa gratuita che uno spettatore avrebbe urlato a fine proiezione, "vergonati, pu....a".

Profilo basso

La Kent ha mantenuto un profilo basso, non ha voluto, di fatto, alimentare la polemica. Ha sottolineato la difficoltà del momento storico, nel quale amore e compassione sarebbero vicini ad essere considerati dei difetti. Che sono poi gli argomenti del lungometraggio presentato al Lido: la necessità di mantenere la propria natura umana anche quando tutto intorno a noi ci spingerebbe a fare il contrario.

Disparità di genere

La regista si è soffermata anche sul fatto di essere l'unica donna a competere per il concorso principale della kermesse lagunare, a fronte di 20 uomini. Una disparità evidente. Kent ha sottolineato che è dispiaciuta di non poter essere in compagnia di altre colleghe, ma ha esteso la riflessione anche ad altre "categorie", sottolinenado come non ci sia considerazione per i cineasti aborigeni o dei paesi in via di sviluppo. Così come quelli dall'identità sessuale incerta.