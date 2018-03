"Officine Italia in tour" alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche regionali

Dal mese di marzo Officine Italia® presenta all’interno della sua proposta culinaria, il primo tour enogastronomico che vede protagonisti i piatti tradizionali e le ricette delle regioni d’Italia. Un’occasione per poter conoscere ed apprezzare la storia e le usanze delle svariate cucine del nostro paese, dal nord al sud lungo tutto lo stivale. In primo piano non ci sono solo le proposte dello Chef: il tour si spinge al di fuori del ristorante, inserendosi all’interno dell’offerta di Fuori Officine®, Gastro pub adiacente la Galleria del Centro Commerciale Auchan di Mestre, ai banchi delle botteghe, con proposte dolci e salate di nostra produzione, e all’interno del Mercato, con una selezione di prodotti provenienti da fornitori locali.

ALLA SCOPERTA DELLA VALTELLINA

La prima tappa del viaggio di Officine Italia è la Valtellina, il cuore delle Alpi Lombarde. Con una cultura enogastronomica millenaria, ha da secoli alcune delle più famose tradizioni culinarie, che prediligono l’utilizzo dei prodotti che la montagna e i suoi abitanti possono regalare: formaggi freschi con latte proveniente dai pascoli vaccini, Bresaola e impasti dolci e salati di grano saraceno. Il grano saraceno, il formaggio Casera Valtellina Dop e la Bresaola Igp sono solo alcune delle materie prime utilizzate; tra i piatti proposti, i famosi Pizzoccheri, gli Sciatt e la Bisciola.

PER STUZZICARE

Sciatt, croccanti frittelle tonde di grano saraceno con cuore di formaggio Casera Dop.

ANTIPASTO

Tagliere di Bresaola Valtellina Igp e formaggio Casera Valtellina Dop, accompagnati da grissini di nostra produzione di grano saraceno e mostarda casereccia di mele e crauto bianco.

PRIMI PIATTI

Gnocchetti di Chiavenna di nostra produzione con fonduta al Casera Valtellina Dop e burro nocciola al profumo di noce moscata e salvia. Pizzoccheri di grano saraceno, conditi con Montasio Dop, Taleggio Dop e Casera Valtellina Dop, patate, spinaci, verze e coste.

SECONDI

Brasato di carne di manzo con polenta Taragna al formaggio Casera Valtellina Dop, funghi Porcini e misti, Bresaola Valtellina Igp con sciatt e taroz al Casera Valtellina Dop.

HAMBURGER IL TEGLIESE

Panino morbido con semi di sesamo, 250 gr di carne di manzo, formaggio Casera Valtellina Dop, lardo di Pata Negra, funghi misti trifolati e rucola, servito con patatine fritte.

PIZZA CASERARA

Pomodoro, formaggio Casera Valtellina Dop, Bresaola Valtellina Igp e rucola.

DESSERT

Muffin di mele al profumo di cannella, servito con crauto rosso marinato alla Grappa Lombarda Libera® e salsa ai lamponi. Per degustare al meglio le portate proposte, non mancano proposte di vini naturali e da agricoltura sostenibile. Tra questi, il Cormelò e il Calls dell’azienda vinicola Rivetti e Lauro, disponibili anche al calice, il Rosso di Valtellina Doc, l’Inferno “Fiamme Antiche” Valtellina Superiore Docg e il Sassella “Ultimi Raggi” Valtellina Superiore Docg Riserva, dell’azienda Arpepe e lo Sfursat di Valtellina della casa vinicola Marsetti.



Nel Mercato delle eccellenze, un assortimento di prodotti realizzati con farina di grano saraceno come i pizzoccheri e i fidelin (simili alle tagliatelle), grissini di segale e funghi Porcini secchi di categoria Extra e Speciale, sughi, conserve, farine, biscotti secchi, tra cui i famosi “Biscutin de Sundri”, crostate di grano saraceno con marmellate caserecce e la bisciola, dolce tipico valtellinese. Da portare a casa o degustare in galleria, i biscotti tipici come le “ossa da mordere” e i “biscotti di Prosto”, prodotti nella nostra bottega dagli chef pasticceri. Nella bottega del pane sforniamo ogni giorno pagnotte di grano saraceno, per portare anche sulle vostre tavole i sapori della Valtellina.