Cercasi talenti, Toscani: "I giovani? Viziati. Aspettano che siano gli altri ad agire"

Oliviero Toscani ha tenuto una lettura portfolio allo spazio “Wanted Creativity” a Venezia, in fondamenta Sant'Anna, durante la quale ha incontrato giornalisti e reporter, non mancando di lanciare qualche frecciata, secondo il suo stile. "Non bisogna fare niente per i giovani, sono i giovani che devono fare per noi. Bisogna avere iniziativa - ha detto Toscani -. Spero che quelli arrivati qui vogliano fare delle cose. I giovani che vogliono cambiare il mondo, speriamo di trovarli a Venezia. Andare a Venezia è come andare all'autogrill, ormai che differenza c'è? - Si chiede il fotografo -. Bisogna avere altre professionalità - conclude parlando dei fotografi - dietro a una macchina fotografica in fondo ci può stare anche una scimmia".