Delitto Homencu: ai domiciliari per concorso in omicidio, sconterà 15 anni dietro le sbarre

Dovrà espiare un pena di 18 anni dietro alle sbarre per i reati di concorso in omicidio aggravato, soppressione di cadavere, rapina e porto illegale di armi da sparo. Nel pomeriggio di mercoledì i militari del Nucleo operativo di Chioggia hanno eseguito l'ordine di carcerazione ai danni di Walter Ferro, il 54enne già condannato per l'omicidio del 32enne moldavo Vitalie Homencu, scomparso il 7 gennaio 2013 dopo essere atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia per portare a termine una compravendita di un'auto usata. Ferro, che si trovava ristretto ai domiciliari, dovrà quindi scontare il residuo della pena nel carcere di Santa Maria Maggiore, su decisione dell'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Venezia.

I fatti

Homencu aveva fatto perdere le proprie tracce il 7 gennaio 2013, dopo essere atterrato all'aeroporto di Venezia. Era sbarcato in laguna per portare a termine la compravendita di un'automobile a Chioggia, che avrebbe pagato con 15mila euro in contanti. Nella circostanza, Gianni Tolomei, oggi 50enne e dietro le sbarre, avrebbe materialmente ucciso il giovane con un colpo di pistola, per impossessarsi della cospicua somma. In sua compagnia anche Ferro, che aveva permesso agli inquirenti di far luce su quanto successo e ritrovare il luogo dove era stato sepolto il corpo della vittima. Secondo il racconto fornito agli inquirenti dallo stesso 54enne, lui non sarebbe stato consapevole che Tolomei avesse con sé una pistola. E che soprattutto avesse avuto l'intenzione di sparare tre colpi all'indirizzo di Homencu, uno dei quali alla testa.