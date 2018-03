Omicidio Lovisetto: il pubblico ministero chiede 24 anni di carcere per Silvano Maritan

E' stata annunciata verso le 18.30 la sentenza nei confronti di Silvano Maritan, l'ex braccio destro di Felice Maniero nel Veneto orientale, per l'omicidio di Alessandro Lovisetto. Il fatto di sangue il 13 novembre 2016 a due passi da piazza Indipendenza a San Donà di Piave. La vittima venne raggiunta da un fendente al collo e spirò dopo aver percorso pochi metri. Maritan, che ha dichiarato nel processo di essere stato aggredito e che tutto sarebbe configurabile in un atto di "legittima difesa", venne bloccato dai carabinieri poco dopo il delitto, mentre si stava allontanando a piedi.

"Aggressione a senso unico"

Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Giovanni Zorzi ha chiesto 24 anni di reclusione per Maritan, rappresentato dall'avvocato Giovanni Gentilini. Il magistrato non crede alla versione dell'imputato, sottolineando come l'aggressione sia stata a senso unico. Nel primo pomeriggio l'arringa difensiva del legale di Maritan, che ha affidato la sua posizione anche a un lungo manoscritto. La difesa ha richiesto l'assoluzione di Maritan per legittima difesa: "Lovisetto, grande e grosso, continuava ad avanzar. L'intento era solo di tenerlo lontano". La sentenza al termine della camera di consiglio della giuria della Corte d'assise, nella cittadella della giustizia di Venezia. Parti civili nel processo i tre figli di Lovisetto, rappresentati dall'avvocato Andrea Faraon, il quale ha chiesto un risarcimento complessivo di 1,5 milioni di euro.