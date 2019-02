Vicini increduli dopo l'omicidio di Marghera: «Buone persone, lui premuroso» | VIDEO

Nella notte tra giovedì e venerdì Gianfranco Duini, 43 anni, avrebbe ucciso la moglie a coltellate all'interno dell'abitazione in cui vivevano in piazza Mercato, a Marghera. Il presunto assassino ha poi chiamato il 113 costituendosi. Si sarebbe fatto trovare pronto per essere ammanettato. La donna è Claudia Bortolozzo, 51 anni. Sul posto è intervenuta la polizia, che lo ha arrestato: la squadra mobile sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.