Mariarca, l'autopsia chiarisce: "Uccisa con 5 coltellate". L'ex chiederà il rito abbreviato

Uccisa con 5 coltellate dall'uomo che era stato suo marito. È morta così, il 23 luglio scorso, Mariarca Mennella, la 38enne commessa e mamma di Torre del Greco che viveva a Musile di Piave, colpita dall'ex consorte, Antonio Ascione. L'autopsia ha chiarito le modalità del decesso della giovane donna.

Accertamenti

I medici legali, Cristina Mazzarolo e Raffaele De Caro, hanno compiuto gli accertamenti sulla salma, su incarico del pubblico ministero titolare delle indagini, Raffaele Incardona. La relazione sull'autopsia è stata depositata nelle scorse ore in Procura e notificata alle parti. Secondo i medici legali Mariarca è deceduta tra le 5 e le 7 del 23 luglio. La causa della morte è da ricondurre, si legge nelle conclusioni della relazione degli specialisti, "a un arresto cardiocircolatorio irreversibile", a cui si è sommata "una anemia acuta post emorragica da sezione del polmone di sinistra, del pericardio e dell'aorta".

Rito abbreviato

Le lesioni sono state prodotte da un coltello, chiariscono i medici legali, con lama della lunghezza di almeno 8-12 centimetri e larghezza 2 centimetri. Caratteristiche, queste, compatibili con quelle del coltello che i carabinieri avevano sequestrato nell'appartamento del femminicidio. Gli accertamenti hanno permesso di concludere che si è trattato di un omicidio compiuto da una sola persona.

Le indagini hanno identificato in Antonio Ascione, reo confesso, il responsabile. Lui stesso dopo il fatto aveva contattato le forze dell'ordine per dire che aveva accoltellato la donna, ma che lei era ancora viva e che quindi i soccorritori dovevano fare presto. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto invece, nell'appartamento di via Dante Alighieri, per Mariarca non c'era più nulla da fare. Il nuovo avvocato dell'indagato, il legale Giorgio Pietramala, è pronto a chiedere per il suo assistito il giudizio con rito abbreviato, evitando così il dibattimento in aula. In virtù della scelta del rito, Ascione potrà beneficiare dello sconto di un terzo della pena in caso di condanna. A far scattare il raptus omicida, all'alba di quella domenica, sarebbero stati alcuni sms che l'uomo aveva trovato nello smartphone della sua ex.