Omicidio a Oriago di Mira: operaio ucciso dal suo coinquilino con una coltellata alla gola

Scoppia la lite nella notte e al suo culmine si conclude - pare - con un'unica coltellata alla gola. Omicidio verso le 5 di venerdì mattina in un appartamento di via Mare Mediterraneo a Oriago di Mira. La vittima è un operaio 36enne della Fincantieri di Marghera di nazionalità romena, per cui i soccorsi si sono rivelati vani. Il presunto colpevole sarebbe un suo connazionale di 28 anni che condivideva con l'altro uomo l'abitazione. Ancora da chiarire i motivi che hanno portato poi al delitto d'impeto.

"È in un lago di sangue"

A lanciare l'allarme sarebbe stata una terza persona, testimone oculare di 41 anni, anch'egli di nazionalità romena, che avrebbe allertato un quarto in grado di parlare l'italiano. A quel punto la chiamata al 118, a cui l'uomo avrebbe intimato di fare presto coi soccorsi, poiché c'era una persona che si trovava in un lago di sangue. Giunti sul posto insieme ai carabinieri, però, i sanitati del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. I rilievi sulla scena del delitto, prolungati, sono spettati sia ai militari della compagnia di Mestre e della tenenza di Mira, sia ai colleghi del nucleo investigativo con la stazione mobile dell'Arma.

L'arma del delitto: un coltello da cucina

Sono attualmente in corso le indagini per stabilire l'esatta ricostruzione dei fatti. Ciò che appare certo, comunque, è che prima del colpo mortale - spetterà al medico legale confermare se soltanto uno - tra aggressore e vittima sarebbe scoppiata una lite piuttosto violenta, sulle cui motivazioni stanno cercando di far luce gli investigatori. Vittima e carnefice si trovavano in camera da letto, l'arma del delitto un coltello da cucina ritrovato dalle forze dell'ordine nel corso dell'ispezione della casa. L'assassino si trovava nel giardino dell'abitazione quando sono intervenuti i militari dell'Arma: al momento dell'arresto non avrebbe opposto alcuna resistenza.

I vicini: "Urla e rumori"

Poco conosciuti, non avevano mai dato, prima d'ora, modo di farsi notare per comportamenti fuori dalle righe. Il proprietario dell'appartamento, infatti, li ha descritti come persone tranquille. "Ho sentito urlare e strani rumori, come se qualcuno stesse muovendo dei mobili", ha commentato la signora Ballarin, residente al piano terra della palazzina, proprio sotto all'abitazione in cui si è consumato l'omicidio. Nell'appartamento adiacente, invece, risiede una donna di nazionalità nigeriana, che ha spiegato di aver sentito urlare e piangere al di là del muro. Nel quartiere non erano conosciuti, se non di vista, ma a quanto pare non avevano mai dato alcun problema di sorta.