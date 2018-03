L'omicidio di Oriago: operaio ucciso con un coltello da cucina al culmine di una lite VIDEO

Un omicidio che ha sconvolto un quartiere tranquillo, nel quale non era successo mai nulla, come hanno commentato i residenti. Attorno alle 5 di venerdì un operaio romeno di 37 anni domiciliato in via Mare Mediterraneo a Oriago di Mira è stato raggiunto alla gola da una coltellata fatale. L'assassino un suo connazionale di 26 anni che condivideva con lui l'appartamento.

Presente in casa anche una terza persona al momento dell'omicidio - non si sa se testimone oculare -, che ha lanciato l'allarme ad alcuni amici che parlano bene l'italiano affinché potessero contattare immediatamente 118 e forze dell'ordine.