Meggiato resta in carcere. «Non ricorda il momento degli spari»

È ancora confusa la ricostruzione dei momenti in cui Andrea Baldan, nella notte tra venerdì e sabato, è stato raggiunto e ucciso da due colpi di pistola esplosi dall'arma di Simone Meggiato, all'esterno dell'abitazione dello stesso Meggiato, a Oriago di Mira. Oggi l'uomo accusato di omicidio volontario non ha detto nulla di più rispetto a quanto già emerso e, a seguito dell'udienza di convalida che si è svolta stamattina, il gip ha confermato la custodia in carcere: «Comprendo la decisione, ma non la condivido - commenta l'avvocata Tiziana Nordio, che aveva chiesto i domiciliari - per noi non c'era assolutamente il pericolo di reiterazione del reato e quindi non c'era motivo di tenerlo in carcere. Il mio cliente è una persona pacifica. Adesso la parola andrà al tribunale del riesame».

La legale assicura che Meggiato non aveva intenzione di uccidere. «È confuso e distrutto dal dolore, in uno stato di prostrazione drammatico - spiega - In questo momento non è ancora psicologicamente in grado di ricordare. Non c'è memoria, dice di non capacitarsi di come siano stati esplosi quei colpi. Non ricorda di avere estratto la pistola». Secondo la ricostruzione dell'arrestato, Baldan si sarebbe presentato a bordo di una moto fuori dalla casa di Meggiato («in sfregio al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie», ricorda l'avvocato) e lì avrebbe disturbato il vicinato e suonato il campanello di casa. Meggiato è uscito, c'è stato un diverbio seguito da una colluttazione e a un certo punto gli spari. Lui stesso è rimasto ferito ad una mano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arma era regolarmente detenuta: «L'usava a scopo puramente sportivo - dice Nordio - aveva il porto d'armi e il tesserino del poligono di tiro, dove andava a sparare. È uno sport come un altro, non circolava armato». Per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, quindi, servirà attendere che Meggiato sia in grado di fornire una testimonianza più lucida: «Parlerà non appena si sarà chiarito - conclude la legale - e non escludo di chiedere l'aiuto di un professionista medico per fare affiorare i ricordi. In questo momento è ancora schiacciato dal dolore e dall'angoscia».