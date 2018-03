L'omicidio di Oriago, i residenti: "Abitavano lì da qualche mese, mai dato problemi" VIDEO

Un omicidio, quello di venerdì mattina, che ha scosso una comunità tranquilla, nella quale non era mai successo nulla del genere. A dare una testimonianza a freddo, poche ore dopo il fatto di sangue di via Mare Mediterraneo a Oriago di Mira è Luca, un residente del posto. "Questo è un quartiere dove non succede nulla, non ci siamo reso conti di niente".

Nessun urlo, nessun rumore sospetto. "Mi sono accorto dell'auto dei carabinieri quando sono uscito questa mattina alle 7 - ha spiegato il residente - Non abbiamo sentito nulla prima". Poche le informazioni riguardo ai protagonisti della vicenda, si tratterebbe, il luogo del delitto, di un appartamento che cambia spesso affittuari: "Non li conoscevo, se non di vista - ha concluso - Ma non avevano mai dato problemi. Abitavano lì da qualche mese, non di più".