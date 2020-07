Spara e uccide l'ex marito della compagna: arrestato

I carabinieri di Mira hanno arrestato nelle prime ore di oggi un 51enne, Simone Meggiato, per l’omicidio di un altro uomo, Andrea Baldan, coetaneo ed ex marito della sua attuale compagna. L'arresto è avvenuto a Oriago di Mira, in via Piave, in corrispondenza dell'abitazione di Meggiato.

Il 112 è stato allertato intorno all'una di notte, dopo che erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Arrivati subito sul posto, i militari hanno trovato riverso a terra, colpito mortalmente da due proiettili, il corpo privo di vita di Baldan. Stando ad una prima ricostruzione degli investigatori, l'omicida avrebbe sparato al culmine di una accesa lite che avrebbe avuto origine da ragioni sentimentali. I due erano usciti in strada e lì ci sarebbe stata la sparatoria.

Meggiato non ha opposto resistenza all'arresto ed è stato portato al carcere di Venezia, la salma all'obitorio dell'ospedale di Mestre. Entrambi sono a disposizione della pm Tavarnesi, arrivata sul luogo del delitto per coordinare le indagini.