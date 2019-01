Omicidio - suicidio a Trento: morti due anziani veneziani

Potrebbe esserci un gesto disperato, in una situazione clinica molto grave, dietro al dramma scoperto questa mattina dai carabinieri a Fai della Paganella, in provincia di Trento. Due coniugi originari del Veneziano, Sergio Cini e Luisa Zardo, di 85 ed 84 anni, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in via Cortalta. I due coniugi, residenti sull'Altopiano dagli anni Novanta, sono stati trovati senza vita nella mattinata di mercoledì 9 gennaio da un conoscente. Accanto ai corpi un biglietto che non lascia dubbi, firmato da entrambi per spiegare il gesto, deciso di comune accordo.

Le indagini sono in corso ma l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio. Su entrambi corpi sarebbero presenti ferite d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe sparato alla moglie per poi rivolgere l'arma contro se stesso. Una tragedia dettata, pare, dalla paura di un male incurabile. Luisa Zardo era appena ritornata a vivere nella casa di Fai dopo aver soggiornato nella residenza assistita di Mezzolombardo, a causa di una malattia.