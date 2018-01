Omicidio a Venezia: uomo ucciso a colpi di pistola all'esterno di un'abitazione

Omicidio a Venezia. Colpi di pistola e sangue tra le calli dell'isola. Un uomo, Ivano Gritti, veneziano di 47 anni, è stato ucciso nel sestiere San Polo nella notte tra lunedì e martedì, all'esterno di un'abitazione in calle de le Chiovere. Raggiunto da almeno un proiettile. I carabinieri hanno fermato nei minuti successivi Ciro Esposito, 49 anni, napoletano residente a Chioggia ma di fatto senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine. È lui il presunto autore del delitto. Si trovava dentro l'abitazione quando ha esploso, verso l'esterno, il colpo mortale.

Un uomo a terra, un altro in fuga

A lanciare l'allarme sono stati i residenti, sentendo gli spari, poco dopo l'una. Dalle finestre hanno visto un uomo disteso a terra, lungo la calle. Un altro stava scappando via di corsa. Non era il presunto omicida: quest'ultimo è stato trovato ancora dentro l'abitazione e ammanettato dai militari dell'Arma, giunti sul posto poco dopo. Sempre dentro casa, a terra, vicino alla porta d'ingresso, c'era la pistola. Negli stessi minuti sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Presentava una vistosa ferita al volto. A terra sangue abbondante.

Spari da dietro la porta chiusa

Secondo una prima ricostruzione, al momento dei fatti il presunto omicida si trovava dentro casa, dietro alla porta chiusa. Gritti era all'esterno, insieme all'altra persona, nel cortiletto dell'abitazione. Alcuni testimoni avrebbero udito Gritti che bussava, chiedendo a Esposito di aprire la porta. Quindi, all'improvviso, gli spari: Esposito avrebbe aperto il fuoco da dietro l'ingresso, diversi proiettili che hanno attraversato la porta e colpito Gritti. Almeno uno alla testa. Quest'ultimo si è accasciato al suolo, mentre l'altro, miracolato, è fuggito via a gambe levate. Secondo le testimonianze degli inquilini, Esposito avrebbe occupato abusivamente l'alloggio da alcuni mesi, insieme ad una compagna.

Le indagini e l'ipotesi: potrebbero essere gli stessi delle rapine ai supermarket

Sul fatto stanno indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire la vicenda e risalire al movente dell'omicidio. Al momento tutte le piste sono aperte e i rilievi ancora in corso. Esposito, sentito dal magistrato, ha ammesso di aver sparato, spiegando di essere da solo in casa e di aver fatto fuoco attraverso la porta al culmine di una pesante discussione. Spiega il comandante provinciale Claudio Lunardo: "La pistola è un'arma clandestina, una calibro 9 che andrà al raggruppamento investigazioni scientifiche di Parma per risalire alla matricola, che risulta abrasa. I colpi sparati sarebbero due, mentre la vittima non era armata. Voglio evidenziare la professionalità e abilità dei soccorritori e dei carabinieri, che si sono trovati davanti una persona ancora con l'arma in mano, pronta a sparare". Tra le ipotesi al vaglio c'è quella che le persone coinvolte possano essere implicate anche nelle rapine messe a segno di recente nei supermercati del centro storico di Venezia. Le attività investigative, comunque, sono in pieno svolgimento: "Stiamo verificando i rapporti fra i due - conclude Lunardo - Forse ci sono questioni di carattere familiare che li hanno messi contro".