Un futuro in mare? Arrivano gli open day del Morosini: alla scoperta della scuola navale

La scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia il 7 e l’8 aprile apre le porte per svelare le peculiarità dell’istituto in piena attività e per consentire ai giovani e ai loro familiari di cogliere l’ultima occasione del momento per conoscere da vicino la vita degli allievi, soprattutto in vista della scadenza del bando per l’anno scolastico 2018/2019. All'istituto della Marina militare, infatti, si accede con il superamento di un concorso nazionale il cui termine ultimo per presentare la domanda è il 13 aprile (info su concorsi.difesa.it).

Tante possibilità occupazionali

Il Morosini è una scuola d’istruzione di secondo grado dove si svolgono gli ultimi tre anni dei licei scientifico e classico tradizionale. Obiettivo è quello di istruire i giovani e suscitare in loro l’interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività collegate, integrando la preparazione con una formazione pre-universitaria che consente sbocchi professionali di prestigio, non esclusivamente indirizzati all’arruolamento nelle forze armate, ma anche all’impiego civile. Le lezioni sono sviluppate secondo il piano di studi del ministero dell’Istruzione.

Appuntamento sabato e domenica

Quest’anno il concorso consentirà l’ingresso a 70 Allievi, 52 per lo scientifico e 18 per il classico. Alcuni di loro culmineranno il percorso formativo presso il Morosini scegliendo di concorrere per l’ammissione all’Accademia navale di Livorno e diventare dei veri professionisti del mare: oggi l’Accademia navale conta tra i suoi frequentatori 70 allievi provenienti dalla scuola veneziana. L’ingresso dei visitatori il 7 e l'8 aprile dovrà avvenire dal corpo di guardia da viale Piave 30/A, Sant’Elena - Venezia e sarà consentito, in due gruppi separati, alle 9.30 e alle 11.30, senza necessità di prenotazione.