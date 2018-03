Il tetto in eternit non tiene il loro peso: in due si schiantano sul pavimento a Pramaggiore

Salgono sul tetto di un capannone ma quest'ultimo non regge il loro peso e cadono di sotto, impattando a terra. Preoccupante incidente sul lavoro verso le 10 di mercoledì in via Pacinotti a Pramaggiore, in zona industriale, dove una coppia di artigiani ha necessitato del soccorso dei sanitari del 118. Si tratta di un immobile per metà affittato e per metà sfitto: i due si sarebbero portati in cima per operazioni di manutenzione, ma la copertura in eternit è ceduta. Sono caduti da un'altezza di circa 4 metri.

Un ferito all'Angelo in gravi condizioni

Sul posto è stato chiesto l'intervento anche dell'elicottero del Suem di Treviso, che ha trasportato uno dei coinvolti all'ospedale dell'Angelo di Mestre alle prese con un grave trauma toracico. Per lui numerosi accertamenti nelle prossime ore. Il collega, invece, A.C., 61enne, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Portogruaro: avrebbe riportato sospette fratture alle gambe, compreso un femore. Non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori Spisal dell'Ulss 4, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.