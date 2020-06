Razzo di segnalazione gettato nel vetro scoppia e ustiona operaia addetta alla cernita

Stava effettuando la cernita del vetro, quando è rimasta ferita ad un braccio a causa dello scoppio di un razzo di segnalazione da barca. Si tratta di una operatrice della società Eco-ricicli, controllata da Veritas, che nonostante tutte le protezioni individuali necessarie ha riportato un'ustione all'avambraccio sinistro.

Operaia ustionata da razzo

Lo scoppio è avvenuto sabato mattina, intorno alle 10, nell’impianto di Fusina. L’addetta stava lavorando al nastro e dividendo la plastica dal vetro e controllando la qualità dei vari materiali. A un certo punto è esploso un razzo di segnalazione da barca, che qualche sciagurato aveva buttato tra i rifiuti, nonostante i continui appelli di Veritas. L’addetta ha raccontato di aver sentito un forte scoppio, qualcosa che la colpiva al braccio e al fianco sinistro, di aver sentito un forte dolore e bruciare e di aver visto molto fumo. La dipendente è stata quindi soccorsa dai colleghi e accompagnata al pronto soccorso, dove le è stata riscontrata l’ustione.

Non è la prima volta che gli addetti di Veritas trovano razzi di segnalazione tra i rifiuti. È però la prima volta che un addetto rimane ferito. Tre anni fa lo scoppio di un razzo aveva fatto incendiare il nuovo impianto degli ingombranti, distruggendolo completamente. Due anni fa, a Pellestrina, solo la prontezza di riflessi di un autista aveva evitato che andasse a fuoco un camion per lo svuotamento dei cassonetti, al cui interno era esploso un razzo. «Si conferma, quindi, - spiegano da Veritas - la pessima abitudine dei cittadini di buttare tra i rifiuti ogni cosa, dimostrando assoluta mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora in questo settore e dell’ambiente. L’elenco degli abbandoni è molto nutrito: dagli animali morti a sacchi con gli scarichi di fognatura, dai rifiuti speciali e pericolosi ai razzi di segnalazione, appunto».