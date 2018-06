Cade dal tetto e si schianta a terra: lavoratore ricoverato in Rianimazione all'Angelo

E' caduto da almeno 5 metri mentre stava operando sul tetto di un capannone situato vicino a un'abitazione privata in via Pialoi a Marcon. Preoccupante incidente sul lavoro nella prima mattinata di martedì, quando un 39enne di origini romene, ma di cittadinanza italiana, ha perso all'improvviso l'equilibrio e si è schiantato a terra.

Numerosi traumi

Numerosi i traumi riportati, con diverse fratture. Nelle ore successive, dopo l'intervento dei sanitari del 118 e della Croce Verde, l'infortunato è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dell'Angelo in prognosi riservata. A preoccupare soprattutto traumi toracici e addominali: lo sventurato ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo in codice rosso. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto lo Spisal dell'Ulss 3.